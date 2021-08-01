РИАМО - 1 авг. Состоялся розыгрыш новой однокомнатной квартиры в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе среди тех, кто сделал прививку вакциной от Covid-19. В нем победила Кристина Александровна.

Розыгрыш прошел в прямом эфире телеканала «360».

Всего в розыгрыше приняли участие 74 846 человек.

Жилой комплекс находится в 3 км от МКАД. До ближайшего метро на маршрутке можно добраться за 10 минут.

В конце июня среди привившихся в Подмосковье разыграли трехкомнатную квартиру в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпухове. Победителем розыгрыша стал житель Мытищ.

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Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- Собянин назвал штамм «дельта» причиной всплеска заболеваемости Covid‑19 в начале лета. За месяц доля случаев штамма «дельта» подскочила до 80%.

- За время действия QR‑кодов в столице заболеваемость Covid‑19 сократилась в 2 раза. С 28 июня по 19 июля кафе и рестораны в Москве обязаны были пускать гостей только по QR‑кодам.

- Власти Москвы назвали основной фактор при принятии решений об ограничениях из‑за Covid. В мегаполисе для лечения Covid‑пациентов мобилизовано около 23 тыс. коек.

- 78 Covid‑пациентов умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 25 704 человека.

- Еще 3475 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 487 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 804 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 658 больных. В Москве - 2 484.

- В Москве заболеваемость Covid‑19 снизилась втрое. Это позволило в 2 раза уменьшить количество коек.