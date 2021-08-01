РИАМО - 1 авг. Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским пройдет в столице 4 августа, точное время и место похорон огласят 2 августа, сообщает ТАСС.

Засурский умер на 92-м году жизни в воскресенье. Работать на журфаке МГУ он начал с момента его основания в 1952 году.

Он стал создателем важных научных дисциплин факультета по истории зарубежной литературы и журналистики, современным зарубежным СМИ. Помимо этого, он написал один или в соавторстве порядка 300 научных трудов.

Засурский возглавлял факультет журналистики МГУ с 1965 по 2007 годы.

Ранее президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выразили свои соболезнования в связи со смертью Ясена Засурского.