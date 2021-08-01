РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. На стадионе «Зенит» в Подольске до 1 октября установят защитную сетку по просьбе жителя округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на отсутствие сетки, защищающей от футбольных мячей, на стадионе «Зенит». Из-за этого заниматься спортом на тренажерах и беговой дорожке стало опасно.

Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу устройства защитной сетки на стадионе «Зенит» и сообщила, что обустройство указанного объекта будет завершено в срок до 1 октября.

Интернет-портал «Добродел» был запущен для быстрого решения проблем жителей региона 1 октября 2015 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.