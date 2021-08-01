РИАМО - 1 авг. Опубликована закупка на реконструкцию спортивного комплекса «Мещера» в городском округе Егорьевск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Стадион располагается по адресу: Егорьевск, ул. Октябрьская, д. 121.

Реконструкция объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Егорьевск.

Завершить реконструкцию объекта планируется в 2023 году.

В настоящее время на стадионе проходят городские, районные и областные соревнования по различным видам спорта.

Ранее РИАМО сообщало, что с 19 по 23 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.