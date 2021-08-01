РИАМО - 1 авг. Потерявшие обоняние от коронавирусной инфекциии больше других рискуют столкнуться с развитием деменции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Некоторые пациенты жалуются на снижение концентрации внимания, рассеянность, забывчивость. Поэтому ученые решили проверить связь между потерей обоняния и остротой ума.

Они сделали вывод: когнитивные расстройства после заражения Covid-19 встречаются у 50% респондентов независимо от возраста.

Ранее главный врач московского ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко опроверг возможность риска заразиться коронавирусом из‑за вакцинации.

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1 АВГУСТА

- Собянин назвал штамм «дельта» причиной всплеска заболеваемости Covid‑19 в начале лета. За месяц доля случаев штамма «дельта» подскочила до 80%.

- За время действия QR‑кодов в столице заболеваемость Covid‑19 сократилась в 2 раза. С 28 июня по 19 июля кафе и рестораны в Москве обязаны были пускать гостей только по QR‑кодам.

- Власти Москвы назвали основной фактор при принятии решений об ограничениях из‑за Covid. В мегаполисе для лечения Covid‑пациентов мобилизовано около 23 тыс. коек.

- 78 Covid‑пациентов умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 25 704 человека.

- Еще 3475 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 487 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 804 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 658 больных. В Москве - 2 484.

- В Москве заболеваемость Covid‑19 снизилась втрое. Это позволило в 2 раза уменьшить количество коек.