РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. На Большой Серпуховской улице в Подольске отловили одну бездомную собаку по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение с просьбой отловить бездомную собак, которая бегает у дома №93 по Большой Серпуховской улице. Администрация городского округа рассмотрела обращение и сообщила, что отлов животных без владельцев проводит АНО «Центр содержания бездомных животных».

По данной заявке сотрудниками АНО «ЦСБЖ» была отловлена одна собака для проведения программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск в прежнюю среду обитания).

В настоящее время отловленное животное помещено в приют, где ему после 10-дневного карантина проведут следующие процедуры: обработают против экто- и эндопаразитов, вакцинируют от бешенства, стерилизуют, чипируют, прикрепят пластиковую бирку к уху.