РИАМО - 1 авг. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершего президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин назвал Засурского выдающимся ученым и педагогом, легендой отечественной журналистики, а также отметил, что с именем Засурского связано создание и развитие журфака МГУ — факультета с особой университетской атмосферой.

«Ясен Николаевич отстаивал свободу слова, ценил правду и радовался успехам своих воспитанников. Высокий профессионализм, душевная щедрость, интеллигентность и мудрость снискали ему глубокое уважение в журналистском сообществе страны», — отметил мэр.

Ясен Засурский умер в столице на 92-м году жизни. Свою работу на журфаке МГУ он начал с момента его основания в 1952 году.

Он стал создателем важных научных дисциплин факультета по истории зарубежной литературы и журналистики, современным зарубежным СМИ. Помимо этого, он написал один или в соавторстве около 300 научных трудов.

Засурский возглавлял факультет журналистики МГУ с 1965 по 2007 годы.