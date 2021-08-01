РИАМО - 1 авг. Метеоролог Александр Голубев отметил, что в первые 10 дней сентября в столице прогнозируется по-летнему теплая погода, сообщает «Вечерняя Москва».

«Но о жаре как таковой говорить уже не приходится. Кроме того, начиная со второй недели месяца в город придут дожди, а местами даже грозы. Ночные показатели опустятся до плюс 5–8 градусов, а дневные будут очень колебаться — от 15 до 25 градусов тепла», — сказал Голубев.

По его словам, самый жаркий день, по предварительным прогнозам, будет в городе 12 сентября.

Тепло будет и в августе. После очень жаркой погоды наступит классический август, начнутся дожди, влажность повысится.

«Мы застанем жару. Она уже возвращается в столицу, и 2 августа в городе столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это будет самый жаркий день текущего месяца. В целом по прогнозам в августе таких показателей больше не предвидится», — уточнил синоптик.

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