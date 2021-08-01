РИАМО - 1 авг. Приложение «Метро Москвы» обновили, теперь в личном кабинете у пользователей появится персонализированная лента новостей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Публикации будут появляться исходя из маршрутов и поездок пользователей. Персональные новости появятся в ленте личного кабинета в течение августа.

В приложении «Метро Москвы» также можно пополнять «Тройку».

Кроме того, самых активных пассажиров планируют поощрять памятными сувенирами, которые можно будет получить на стойках «Живое общение».‎

Половина пассажиров столичной подземки расплачиваются в кассах за проезд безналичным способом, их доля увеличилась на 15% с 2019 год.