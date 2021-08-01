РИАМО - 1 авг. В августе из-за проведения строительных работ будет ограничено движение автотранспорта в районе аэропорта Внуково, на Лужнецком мосту, улицах Ивана Франко, Удальцова и Варшавском шоссе в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 9 по 12 августа по ночам частично перекроют одну из полос улицы Ивана Франко в районе пересечения с улицей Коцюбинского.

С 9 августа по 15 ноября будут закрыты участки дороги на улице Маршала Конева и в 1-м Волоколамском проезде. С 9 августа по 25 сентября для водителей станет недоступна одна полоса на Лужнецком мосту.

Из-за строительства станционного комплекса «Внуково» с 11 августа по 30 ноября будет ограничено движение на 1-й Рейсовой улице.

Кроме того, из-за строительства станции «Каховка» с 11 августа будет ограничено движение на улице Удальцова.

А с 10 августа введут ограничения для транспорта на участках проезжей части на Варшавском шоссе возле д. 13, 23, 25, 37, 39 и 45.