РИАМО - 1 авг. В Московской области местами до конца суток ожидаются кратковременный дождь, гроза, и усиление ветра порывами до 12-17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС Росси по региону.

Спасатели напомнили, что при грозе нельзя укрываться под одиноко стоящими деревьями, а также высокими металлическими конструкциями.

Лучше всего переждать непогоду дома или в укрытии. При выходе на улицу следует взять зонт, плащ, надеть резиновые сапоги. Пешеходам советуют обходить шаткие дома и здания с неустойчивой кровлей.

При передвижении на автомобиле следует быть внимательными. В ливень рекомендуется аккуратно съехать на обочину дороги и переждать сильный дождь.

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