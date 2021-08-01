РИАМО - 1 авг. Июль в Московском регионе вошел в число 10 самых жарких месяцев, среднемесячная температура превысила многолетние значения на 4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Последний раз такой жаркий июль в регионе был в 2011 году, тогда аномалия составила плюс 5,2 градуса.

Самая низкая температура месяца наблюдалась в последней пятидневке, на ВДНХ зафиксировали плюс 11,4 градуса.

В конце первой декады июля установилась жаркая погода, температура была выше плюс 30 градусов, высокая температура продержалась до конца второй декады месяца. 13 июля обновился абсолютный максимум 1936 года, а 14 июля был повторен максимум 1951 года.

Кроме того, 7, 8 и 9 июля в столице обновились рекорды экстремально высокого атмосферного давления.

Первая половина месяца выдалась сухой, дожди пришли в города только во второй половине июля. Количество выпавших осадков составило 42,8 мм, или 46% от месячной нормы. Июльская норма по осадкам в столице составляет 94 мм.

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