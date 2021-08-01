РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поздравил работников железной дороги с их профессиональным праздником.

«Ежегодно в первое воскресенье августа в нашей стране отмечают День железнодорожника. Для жителей городского округа Люберцы железная дорога Казанского направления – один из популярных, удобных и недорогих способов доехать до Москвы или Рязани», — написал Ружицкий.

Он добавил, что началась ее история 20 июля 1862 года. В этот день по Московско-Рязанской железной дороге прошел первый пассажирский поезд. Двухпутное движение на участке Москва-Рязань открыли уже в 1870 году. Прокладкой путей занимались французы по проекту англичан. Так возник единственный в России участок железной дороги с левосторонним движением.

В 1880 году в Люберцах закончили строительство платформы «Малаховка». Спустя несколько лет в этом дачном поселке построили единственную в Люберецкои крае конную железную дорогу – конку.

«Это вагон, иногда два, в каждом - по 20 сидячих и 10 стоячих мест. Везла такой состав пара лошадей. Протяженность маршрута была порядка 3,5 км в обе стороны. Проехать по Малаховке в вагоне можно было за 5 копеек. А половину пути - за 3. В 1920-е пути конки были постепенно разобраны», — написал Ружицкий.

Он пояснил, что на территории Люберец действует одна пассажирская ж/д станция «Люберцы-1» и 8 пассажирских платформ. Ежедневно через станцию «Люберцы-1» проходит порядка 150 поездов дальнего следования и пригородных электричек. Средний пассажиропоток - более 60 тысяч пассажиров в сутки. С каждым годом эта цифра увеличивается.

«От всей души поздравляю всех причастных с Днем железнодорожника! Вы выполняете ответственную, важную работу, от которой зависит комфорт и безопасность наших жителей. Желаю прежде всего здоровья, семейного тепла и уюта, побольше спокойных и радостных дней! А всем жителям хочу напомнить: железная дорога – зона повышенной опасности! Не перебегайте железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом, не позволяйте детям цепляться за вагоны поездов и электричек! Берегите себя и своих близких», — заключил Ружицкий.