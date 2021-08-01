РИАМО - 1 авг. Среднемесячная температура воздуха в августе на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее, а также месяц будет дождливый, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Превышение температуры в августе составит символические 0,3-0,8 градуса, что укладывается в статистическую погрешность.

«Наибольший тепловой вклад внесет только первая декада, когда в отдельные дни столбики термометров попробуют штурмовать даже 30-градусную высоту», — отметил Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, к середине месяца температурные показатели вернутся в климатическую норму. Столбики термометров по ночам будут опускаться до плюс 8-13 градусов, а днем воздух будет прогреваться только до плюс 18-23.

«Начнется поворот к осени – заметно поубавится день, ночи станут более холодными и темными, ощутимо остынет вода, участятся дожди, некоторые птицы потянутся на юг», — добавил синоптик.

Он уточнил, что, по предварительным оценкам, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа. Последний раз этим летом комфортно можно будет искупаться в следующие выходные, после чего температура воды окажется ниже плюс 20 градусов.

«Август, по всей видимости, будет относительно дождливым, в старину такую погоду называли «хлябистой». Анализ показывает, что месяц вернет долг за засушливую середину лета и образовавшийся существенный дефицит небесной влаги. Так, в Центральной России последний летний месяц может стать на 40-60% дождливее, чем должен быть», — сказал Тишковец.

Он подчеркнул, что свыше половины месячного объема осадков прольется в первые 10 дней августа.

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