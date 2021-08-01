РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 авг. В подмосковных Котельниках провели открытый турнир по шахматам, шашкам и домино, посвященный Международному дню дружбы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Турнир открыли заместитель главы городского округа Котельники Ирина Кузьмина, председатель совета депутатов муниципалитета Анатолий Бондаренко и директор спорткомплекса «Котельники» Михаил Набокин.



Турнир прошел на открытом воздухе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Победителей наградили медалями и грамотами.