РИАМО - 1 авг. В Московской области стартует первый туристический маршрут для поклонников гольфа, он пройдет с 1 по 4 августа, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

В нем будут участвовать гольф-туристы из Санкт-Петербурга в рамках проекта Golf in Russia. Первый турмаршрут для отдыха и игры в гольф, названный «Жемчужины подмосковного гольфа», сочетает в себе спортивный туризм с познавательным и гастрономическим отдыхом: гольф с культурой, традициями и историей страны.

Мастер-классы и музеи

Путешествующие поклонники гольфа смогут насладиться любимой игрой на безупречных подмосковных гольф-полях, почувствовать себя аристократами в атмосфере приусадебного отдыха Подмосковья, открыть для себя искусство игры в гольф с мастер-классами от тренера с мировым опытом Игнасио Инсерн де Торреса (гольф-клуб «Пестово») и окунуться в традиции подмосковных промыслов.

В программу маршрута входит посещение музея Жостовской фабрики, где участникам проведут мастер-класс по уникальной технике жостовской росписи, и Музея фабрики коломенской пастилы с театрализованным действом о традициях купеческого чаепития.

Проект по развитию гольф-туризма в России Golf in Russia создан АНО «Международный центр гольф туризма». Туристический маршрут «Жемчужины подмосковного гольфа» запущен при поддержке комитета по туризму Московской области и правительства Подмосковья.

«Подмосковье является лидером по количеству гольф-полей в России. На сегодняшний день в нашем регионе их насчитывается 9. Это большое преимущество и это направление мы планируем активно продвигать. Мы видим здесь хорошую точку роста. Хочу вам сообщить, что Подмосковье планирует построить еще несколько полей в ближайшие годы», - подчеркнула вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Она отметила, что перед правительством Московской области стоит задача развития внутреннего и въездного туризма, продвижения спортивного туризма, активных видов отдыха, как туристических направлений. Такой спорт как гольф отлично вписывается в эту концепцию.

Сказочные места

Первый маршрут для гольф-туристов приглашает гольфистов Петербурга отправиться в путешествие по сказочно прекрасным местам Подмосковья, где соседствуют изысканный гольф, дворянская роскошь, театрализованные экскурсии в самобытные музеи и отдых в тиши заповедных лесов.

В программе – культурный и спортивный шик, лучезарное настроение гостеприимного Подмосковья и знакомство сразу с тремя великолепными чемпионскими 18-луночными гольф-полями: «Пестово», «Целеево» и «Форест Хиллс».

«Правительство Московской области оказывает информационную поддержку первому туру Golf in Russia, чтобы рассказывать туристам о гольф-объектах и о культурных брендах Подмосковья. За рубежом и в самой России не знают, что в Московской области есть туризм премиального уровня, насколько она интересна в этом приближении. Проект Golf in Russia — глобальный шаг на мировую тур-арену и шанс масштабного продвижения региона», — добавила Наталья Виртуозова.

Директор АНО «Международный центр гольф туризма», автор проекта Golf in Russia Анна Овчинникова отметила, что жемчужины подмосковного гольфа станут главным украшением туристического лета 2021 года в Московской области.

«Россия круглый год может достойно принимать сотни тысяч премиальных гольф-туристов и проект Golf in Russia, создан чтобы представить Россию на мировом рынке как новую дестинацию. В первый тур Golf in Russia мы пригласили гольфистов России, а когда откроются международные границы, мы будем предлагать этот тур-продукт гольфистам из-за рубежа», — добавила Овчинникова.

Она уточнила, что Россия может гордиться своими роскошными гольф-полями, гольф-архитектурой мирового уровня и сервисом международного качества.

Мировой гольф-туризм

Новый тур-продукт Golf in Russia объединяет гольф-индустрию и тур-бренды самых разных регионов страны. Это первый шаг по гольф-маршруту, который поможет аккумулировать новый поток иностранных туристов премиального класса в России. Только этот вид туристов выбирает Россию для путешествия исключительно благодаря главному магниту формирующегося спроса — гольфу.

«Гольф-туризм в мире растет. 28 млн регулярно путешествующих иностранных гольфистов могут открыть Россию как новое направление Golf in Russia. В 2020 году в мире было зафиксировано 56 млн гольфистов (с подтвержденным гандикапом), из них 50% ежегодно выбирают для поездок другие страны с развитой гольф-инфраструктурой по данным IAGTO, Международной туристической гольф-организации», — представила цифры и факты Овчинникова.

На территории Московской области расположено 500 тыс. га особо охраняемых природных территорий, 6 тыс. объектов культурного наследия, 321 усадьба. Подмосковье славится старейшими предприятиями народных художественных промыслов, которые известны далеко за пределами России и являются гордостью нашей страны – Павловопосадская платочная мануфактура, Жостовская фабрика декоративной росписи, русская лаковая миниатюра Федоскино, Гжель, фарфор Вербилок, Богородская игрушка, Дулевский фарфор.

Гольф в Подмосковье

Среди вековых лесов и живописных полей Московской области расположены гольф-поля с превосходным сервисом, развитой гольф-инфраструктурой и обслуживанием высочайшего международного качества. Это российские чемпионские гольф-поля на 18 лунок — «Форест Хиллс», «Пестово», «Линкс», «Целеево», «Нахабино», «Раево», «Агаларов», а также поля на 9 лунок — «Пирогово», «Дмитров Гольф Резорт».

Гольф как бесконтактный вид спорта особенно набирает актуальную популярность в пандемию. Гольф для жителей Подмосковья абсолютно доступен. В гольф-клубе «Форест Хиллс» стоимость абонемента в школу гольфа для детей и взрослых не дороже, чем занятия теннисом или хоккеем.

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