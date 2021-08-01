РИАМО - 1 авг. Президента факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Ясена Засурского планируют похоронить на Троекуровском кладбище в столице, сообщает ТАСС.

Засурский скончался на 92-м году жизни в Москве ночью в воскресенье.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года. Он был доктором филологических наук, заслуженным профессором Московского университета, заслуженным журналистом РФ. Также он возглавлял факультет журналистики МГУ с 1965 по 2007 годы.

Засурский работал на факультете журналистики МГУ с момента его основания в 1952 году, создал и разработал важнейшие научные дисциплины кафедры по истории зарубежной литературы и журналистики, современным зарубежным СМИ. Кроме того, он является автором и соавтором порядка 300 различных научных трудов.

Ранее президент России Владимир Путин выразил свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ясена Засурского.