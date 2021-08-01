РИАМО - 1 авг. Причиной всплеска заболеваемости в столице в начале лета послужил штамм коронавирусной инфекции «дельта», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы знали, что существует новый штамм «дельта». Но весной мало где в мире массово болели «дельтой» и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде. Тем не менее у меня была внутренняя тревога», — сказал Собянин в интервью РБК.

По его мнению, в мае пандемия должна была закончиться, об этом свидетельствовали большая доля иммунизации населения.

«И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается. Объявили нерабочие дни на майские праздники. Снова ничего не заканчивается, наоборот — заболеваемость потихоньку растет, и в начале июня резко устремляется вверх. Тогда было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма «дельта» подскочила с 2-3 до 80%», — отметил мэр.

За минувшие сутки в столице выявили 2484 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 508 610 случаев заболевания.

Ранее власти Москвы отметили улучшение ситуации с Covid-19. В связи с этим отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах города.

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Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- Собянин назвал штамм «дельта» причиной всплеска заболеваемости Covid‑19 в начале лета. За месяц доля случаев штамма «дельта» подскочила до 80%.

- За время действия QR‑кодов в столице заболеваемость Covid‑19 сократилась в 2 раза. С 28 июня по 19 июля кафе и рестораны в Москве обязаны были пускать гостей только по QR‑кодам.

- Власти Москвы назвали основной фактор при принятии решений об ограничениях из‑за Covid. В мегаполисе для лечения Covid‑пациентов мобилизовано около 23 тыс. коек.

- 78 Covid‑пациентов умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 25 704 человека.

- Еще 3475 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 487 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 804 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 658 больных. В Москве - 2 484.

- В Москве заболеваемость Covid‑19 снизилась втрое. Это позволило в 2 раза уменьшить количество коек.