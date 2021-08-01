РИАМО - 1 авг. В Лефортовском тоннеле в столице загорелся автомобиль, для движения транспорта свободна одна полоса, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На месте работают оперативные службы. Движение по внешней стороне тоннеля перекрыто почти полностью, автомобили могут проехать только по одной полосе.

Водителям порекомендовали по возможности планировать маршруты объезда места аварии.

Сейчас в городе загруженность дорог составляет 2 балла.