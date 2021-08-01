РИАМО - 1 авг. В рамках масштабной программы возрождения ВДНХ специалисты отреставрировали многие объекты культурного наследия общей площадью почти 50 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба выставки.

ВДНХ в воскресенье исполнилось 82 года.

«Сейчас на ВДНХ работает уже более 20 разных музейно-выставочных площадок. Комплексно отреставрированы многие объекты культурного наследия. В их числе — исторические павильоны, арка главного входа, северный и южный входы, знаменитые фонтаны», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она напомнила, что на выставке также привели в порядок систему цветочных партеров, каскад искусственных прудов, дубовую и каштановую рощи, Мичуринский сад.

В ходе реставрационных работ на территории ВДНХ были сделаны важнейшие находки. Например, в сентябре прошлого года в павильоне №64 специалисты обнаружили в хорошем состоянии горельеф «Праздничный Ленинград», который скрывала фальшстена.

С августа 2020 года на ВДНХ появился несколько новых разных общественных пространств: центры «Союзмультпарк», «Бизнес. Техноград», «Цветоводство» и другие.

Еще на выставке в тестовом режиме работает «Школа пекарей». Это новый образовательный и культурно-выставочный центр, который посвящен истории и современному производству хлеба.

В ближайшее время на территории выставки планируют открыть отреставрированный павильон Республики Казахстан и Центр национальных конных традиций.

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