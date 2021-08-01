РИАМО - 1 авг. Заполняемость коек в медучреждениях столицы является основным фактором при принятии решений об ужесточении или снятии ограничений из-за коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в мегаполисе для лечения Covid-пациентов мобилизовано около 23 тыс. коек.

«Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае-июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее – локальные меры», - сказал мэр в интервью РБК.

По его словам, как только городские власти увидели, что идет спад по заболеваемости, то начали инфекционные койки выводить из оборота, а также возвращать плановую медпомощь и отменять в столице ограничительные меры.

С начала пандемии в Москве было зарегистрировано 1 508 610 случаев заболевания, выздоровели 1 363 505 человек, скончались 25 704 Covid-пациента.

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Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- 78 Covid‑пациентов умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 25 704 человека.

- Еще 3475 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 487 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 804 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 658 больных. В Москве - 2 484.

- В Москве заболеваемость Covid‑19 снизилась втрое. Это позволило в 2 раза уменьшить количество коек.