РИАМО - 1 авг. Вечером 31 июля актеру Леониду Куравлеву стало плохо, он вызвал медиков, от госпитализации артист отказался, сообщает РЕН ТВ.

По некоторым данным, у актера резко упало давление.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Дебютировал в кино в студенческие годы. Играл роли в фильмах «Из Лебяжьего сообщают», «Афоня», «17 мгновений весны», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Живет такой парень» и других.

Всего он сыграл свыше 200 ролей в кино и телесериалах.