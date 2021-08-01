РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. В Подольске волонтеры движения «Добромир» собрали продукты и средства личной гигиены для онкобольных горожан, сообщается в группе «ДоброМир - Принесем добро в мир!» в соцсети «ВКонтакте».

Добровольцы совместно с благотворительным фондом «Поколение 2012» 30 июля провели акцию «Мы вместе» по сбору продуктов и средств личной гигиены для онкобольных. В одном из торговых центров в ходе мероприятия было собрано 5 пакетов.

Все собранное будет разделено на продуктовые наборы и передано жителям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.