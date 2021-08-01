РИАМО - 1 авг. Со 2 по 13 августа жители Подмосковья смогут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В частности, специалисты ответят на вопросы по нормативным требованиям к плодоовощной продукции, рекомендациям по выбору продуктов, срокам годности, рекомендациям по правильному питанию.

Также можно будет узнать, куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного или просроченного продукта в магазине.

Для получения ответов на все эти и другие вопросы нужно позвонить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, по телефону горячей линии регионального управления: 8-800-550-04-36; 8-498-684-48-11 или территориальных отделов и филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».