РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. Депутат Мособлдумы Павел Максимович возьмет под контроль вопрос с обустройством остановки на Серпуховской улице в микрорайоне Подольска. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Максимович встретился с жителями домов на улице Серпуховская в микрорайоне Климовск по вопросу обустройства автобусной остановки. Они неоднократно обращались с данной инициативной в администрацию округа.

«К сожалению, данный вопрос находится в стадии решения с 2018 года, так как «Мосавтодор» ответа не дает. Беру этот вопрос на контроль для разрешения ситуации с остановкой», — написал Максимович.

Жители также попросили установить еще один пролет забора, огораживающий дворовую территорию, и посадить вдоль него кусты.