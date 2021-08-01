РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. В подмосковном Подольске начался прием заявок на участие в фестивале «Славянское подворье», который продлится до 16 августа, говорится в положении фестиваля, опубликованном на сайте комитета по культуре и туризму администрации округа.

Фестиваль «Славянское подворье» пройдет 29 августа на Певческом поле в поселке Дубровицы. К участию приглашаются исполнители, достигшие 12 лет и старше, представляющие хоры и ансамбли народной песни, фольклорные коллективы, хореографические коллективы, работающие в направлениях: «народный танец» и «стилизованный народный танец». Также приглашаются солисты, ансамбли и оркестры русских народных инструментов.

Участники фестиваля должны представить программу из 3 произведений, общей продолжительностью не более 10 минут. Заявку на участие необходимо отправить до 16 августа на электронную почту: kultura-podolsk@mail.ru. Узнать подробности можно по телефонам: 8(496)769-99-13 и 8(496)763-15-44.