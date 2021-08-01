РИАМО - 1 авг. К зданию факультета журналистики МГУ им. Ломоносова несут цветы в память о советском и российском литературоведе, заслуженном журналисте России и декане факультета журналистики МГУ Ясене Засурском, сообщает «Москва 24».

Засурский скончался ночью в воскресенье. Ему был 91 год. О причинах смерти не сообщается.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года. Он был доктором филологических наук, заслуженным профессором Московского университета, заслуженным журналистом РФ. Также возглавлял факультет журналистики МГУ с 1965 по 2007 годы.

Он работал на факультете журналистики МГУ с момента его основания в 1952 году. Засурский создал и разработал важнейшие научные дисциплины кафедры по истории зарубежной литературы и журналистики, современным зарубежным СМИ. Кроме того, он является автором и соавтором порядка 300 научных трудов, в том числе 22 монографий и 24 учебных пособий.

Также Засурский награжден 2 орденами «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.