РИАМО - 1 авг. Теннисист из России Карен Хачанов выиграл серебро Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде, сообщает «Вечерняя Москва».

Он встретился с немцем Александром Зверевым 1 августа. Последний победил со счетом 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.

Медаль Хачанова стала сороковой в копилке российской сборной.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они проходят с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.

Игры в Токио стали самыми масштабными по числу видов спорта - 33. Общее число атлетов-участников Олимпиады может составить 19 тыс. человек.