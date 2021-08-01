РИАМО - 1 авг. Столичные полицейские задержали 18-летнего жителя Московской области по подозрению в применении насилия к сотруднику полиции и незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Предварительно установлено, что во время патрулирования территории на Кировоградской улице полицейские обратили внимание на мужчину, который, увидев стражей порядка, попытался убежать, но был задержан. В ответ на законное требование полицейских предъявить документы мужчина распылил в лицо одному из них содержимое газового баллончика.

Злоумышленником оказался 18-летний житель Московской области. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Полицейскому была оказана медицинская помощь.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В результате обыска в квартире задержанного сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты: предметы, конструктивно схожие с пистолетом, устройством для глушения звука выстрела, а также боеприпасами.

Согласно проведенному исследованию, изъятое является пистолетом, переделанным самодельным способом из списанного охолощенного пистолета Р-411, устройством, предназначенным для глушения звука выстрела, и 32 патронами калибра 9х18 мм.

По словам задержанного, изъятые оружие и боеприпасы он приобрел у неустановленных лиц.