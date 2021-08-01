РИАМО - 1 авг. В столице согласовали проектные документы капитального ремонта одного из зданий школы №1329 на улице Лобачевского, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Согласован проект капитального ремонта пятиэтажного корпуса школы № 1329, расположенного в районе Проспект Вернадского и построенного в 1962 году. В рамках капитального ремонта запланированы как внешние, так и внутренние работы, а также ремонт инженерных коммуникаций школы», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В планах у строителей отремонтировать центральную часть фасада и цоколя. Кроме того, планируется установить двери, окна, обновить облицовку крыльца и повесить козырьки. Внутри также будет проведена работа по обновлению здания.

Председатель Москомэкспертизы отметил, что проект предусматривает установку специального оборудования для входных групп, обустройство универсального санузла и организацию мест отдыха и путей передвижения для маломобильных граждан.​