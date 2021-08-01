РИАМО - 1 авг. Российский гимнаст Никита Нагорный остался без медали в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, сообщает Газета.ru.

Он является победителем в командном многоборье, однако в вольных упражнениях набрал 13,066 балла и расположился на седьмой строчке.

Золото взял представитель Израиля Артем Долгопят (14,933), серебро — испанец Райдерлей Сапата (14,933), а бронзу — китаец Жотэн Сяо (14,766).

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они проходят с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.

Игры в Токио стали самыми масштабными по числу видов спорта - 33. Общее число атлетов-участников Олимпиады может составить 19 тыс. человек.