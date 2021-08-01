РИАМО - 1 авг. У птиц, внесенных в Красную книгу в Москвы, появилось потомство, в Терлецком лесопарке уже замечены птенцы гоголя обыкновенного, на территории музея-заповедника «Царицыно» - лысухи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В заказнике «Долина реки Сетунь», природно-исторических парках «Останкино», «Битцевский лес» и «Покровское-Стрешнево» появились птенцы камышницы.

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» можно увидеть птенцов пустельги, озерной чайки, ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника и желны, а в «Москворецком» - ушастых сов.

Также в Москве появились птенцы береговой ласточки, обыкновенного сверчка, тростниковой камышовки, речной крачки, серой неясыти.

Эксперты Мосприроды напоминают жителям столицы о том, что не стоит беспокоить птенцов в период их взросления. В настоящее время в Москве 569 видов уникальной флоры и фауны.​