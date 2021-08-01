РИАМО - 1 авг. Долгое нахождение в автомобиле с включенным кондиционером может привести к проблемам со здоровьем и даже к смерти, сообщает РИА Новости.

Как отметил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов, в машине не следует спать, если, например, кондиционера нет в квартире.

«Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем – ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон», — сказал Зиманов.

По его словам, длительная работа двигателя на холостом ходу может навредить машине, поскольку в таком режиме к мотору может недопоступать достаточный объем масла.

Кроме того, при работающем кондиционере может быть не очень хороший теплоотвод, а значит двигатель может перегреться.