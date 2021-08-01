РИАМО - 1 авг. Хозяйственная постройка загорелась на пляже «Дубрава» в городском округе Мытищи, в результате пожара пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Сообщение о возгорании по адресу: городской округ Мытищи, деревня Пирогово, пляж «Дубрава», поступил в 00:25 в воскресенье.

Пожарные потушили огонь в 01:09. В ликвидации возгорания принимали участие 7 человек и 2 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 53 пожара. Их тушили 318 человек и 106 единиц техники.