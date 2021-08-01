РИАМО - 1 авг. К 82-му дню рождения ВДНХ на ее территории восстановили 23 памятника культуры, их наполнили новым содержанием, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Наиболее известными из этих памятников являются павильоны Казахстана, Армении, Азербайджана, «Космос», легендарные фонтаны «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок».

«Вспоминаю, как выглядела выставка до реставрации. В павильоне «Космос» было холодно, темно, грязно. В два ряда стояли продавцы рассады и саженцев. А в самом конце зала, под полуразрушенным куполом, улыбался с портрета Гагарин. Это выглядело не просто печально - кощунственно», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на протяжении многих лет после распада СССР выставка приходила в упадок. Ее даже хотели застроить жильем и коммерцией, но в 2014 году вернули на баланс города.

«С тех пор и по сей день ВДНХ - крупнейшая в мире площадка реставрации. На территории выставки - 49 памятников культурного наследия, которые мы стали восстанавливать», — отметил мэр.

Он напомнил, что сначала велась, по сути, спасательная операция. В павильонах провели противоаварийные работы, еще на территории выставки снесли самострои, реанимировали цветники.

«В 2017-м начали второй этап - реставрацию павильонов, замену инженерных коммуникаций, благоустройство прудов и территории. Эта колоссальная работа будет идти еще несколько лет», — добавил Собянин.

Столичный градоначальник назвал ВДНХ главным в стране музейно-выставочным, образовательным и развлекательным комплексом, где интересно проводить время в любом возрасте.

«Здесь можно кататься на велосипедах и лодках. Ходить по музеям и экотропе. Пропадать на день в «Москвариуме» и павильоне «Союзмультфильма». Вспоминать нашу великую историю в центре «Космонавтика и авиация» - том самом павильоне «Космос». С чистой совестью можно сказать: Юрий Алексеевич, мы все восстановили», — отметил Собянин.