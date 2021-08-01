РИАМО - 1 авг. На портале discovermoscow.com разместили гид по парковым прудам города, который был создан при поддержке «Мосгорпарка», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Гид расскажет о Пенягинском пруде в ландшафтном парке «Митино». Запруда сложной формы образовалась на реке Барышихе в том месте, где она делает два поворота и встречается с двумя притоками. В акватории пруда живут 20 лебедей-шипунов.

Жители и гости столицы смогут узнать про пруд в парке «Красная Пресня», где была создана система каналов. Современники называли его «Русской Венецией».

В парке «Фили» находится знаменитый Нарышкинский пруд, где гуляли Михаил Лермонтов, Петр Чайковский, Иван Тургенев, Лев Толстой, Александр Герцен и другие известные писатели, композиторы и поэты. Измайловский парк известен Круглым прудом, который был создан в качестве декоративного украшения дворцовой усадьбы царя Алексея Михайловича.

На территории музея-заповедника «Царицыно» находится Верхний пруд, куда каждую весну выпускают редкие виды водоплавающих птиц. А самое большое количество прудов расположено в парке «Сокольники».

В Парке Горького есть 5 прудов, а в Андреевских, которые находятся на Воробьевых горах, во второй половине XVII века разводили рыбу.​