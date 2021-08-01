РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 авг. В подмосковном Дзержинском завершили строительство и реконструкцию трех участков сетей водоснабжения и водозаборного узла. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе продолжается реализация программы «Чистая вода» по обеспечению населения качественной водой из централизованных источников водоснабжения. До 2024 года еще 700 тыс. жителей Подмосковья получат чистую питьевую воду.

В рамках программы в городском округе Дзержинский завершены мероприятия по строительству и реконструкции объектов трех участков сетей водоснабжения от ВРУ до ВЗУ № 1 и ВЗУ № 3, благодаря чему 60 тыс. жителей обеспечили качественной водой.

«Всего до 2024 года будет построено и модернизировано 146 объектов инженерной инфраструктуры в 32 городских округах», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За 6 лет качественная питьевая вода пришла в дома 2 млн жителей Подмосковья. Построено и модернизировано около 400 объектов. Обеспеченность чистой водой в регионе выросла с 83,2 до 92,4%.