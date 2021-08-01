РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 авг. Жители подмосковных Люберец привезли на площадку «Мегабак» с начала ее работы почти 1,5 тыс. куб. м крупногабаритных отходов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в конце 2019 года в регионе был запущен проект «Мегабак». На сегодняшний день пункты приема вторсырья от населения собрали более 32 тыс. куб. м отходов.

«Чаще всего жители Подмосковья привозят старую мебель, древесину и оконные рамы – сейчас такие отходы составляют более 60% от общего объема крупногабаритных. Далее по количеству объема идут автомобильные шины и текстиль - 20% и 10%», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Так, в подмосковных Люберцах жители уже отдали на «Мегабак» 1433 куб. м КГО.

На площадках «Мегабак» установлены контейнеры для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп.

Задача проекта - избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, направить такие отходы на вторичную переработку.