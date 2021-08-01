РИАМО - 1 авг. Президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни. Коллеги и студенты поделились в соцсетях воспоминаниями о нем и выразили соболезнования родным.

«Ох... легенда отечественной журналистики, литературоведения, гуру теории журналистики. Соболезнования родным и близким», - написал Магомед Курбанов в Twitter.

Ох... легенда отечественной журналистики, литературоведения, гуру теории журналистики. Соболезнования родным и близким. — Магомед Курбанов (@makurbanov) August 1, 2021

Николай Андреев в соцсети «ВКонтакте» назвал Ясена Засурского великой фигурой, замечательным человеком, блестящим знатоком американской литературы.

«Счастлив, что учился при нем. Я был среди незаметных студентов, <…> полагал, что я ему совершенно неизвестен, потому был поражен, когда лет через 30 после окончания журфака, он обратился ко мне: «Коля, а в вашей последней публикации…». <…> Вспомнил Ясен Николаевич и еще какие-то мои материалы в «Известиях». Значит, он помнил меня. Наверное, он помнил каждого из выпускников журфака», - отметил Андреев.

Преподаватель вуза, журналист Владимир Тулупов отметил в Twitter, что хорошо сотрудничал с Ясеном Зсурским - дружили факультетами.

Ушёл из жизни Я. Н. Засурский – легендарный декан журфака МГУ, проработавший на этом посту более сорока лет. Мы очень хорошо сотрудничали - дружили факультетами. Уходит эпоха… Светлая память. pic.twitter.com/JsXoMXqTod — Тулупов Владимир (@VladimirVasilii) August 1, 2021

По словам автора книги о Засурском Игоря Малинина, когда такие люди уходят, «понимаешь, какую мудрость они несли своим существованием и как по крупицам эту мудрость мы теперь будем собирать и хранить».

«Умер Ясен Николаевич Засурский. Человек, который всю свою жизнь делал лучше: студентов, профессию, страну. Человек, который мои университетские годы превратил в праздник длиною в пятилетку», - написал Роман Super в Facebook.

Надежда Сунгурова во «ВКонтакте» отметила, что вечная память у Ясена Засурского уже есть в «миллионах строчек, триллионах телерадиочасов, гигабайтах видео и сердцах тысяч людей».

«Прощайте, Великий Человек, который целовал студенткам руки», - отметила она.

Татьяна Усманова в Facebook вспомнила, что Ясен Засурский умел улавливать тренды и еще в 2000 году убеждал студентов, что будущее за Интернетом.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года. Он был доктором филологических наук, заслуженным профессором Московского университета, заслуженным журналистом РФ. Также возглавлял факультет журналистики МГУ с 1965 по 2007 годы. Написал или является соавтором около 300 научных трудов.