РИАМО - 1 авг. В столицу пригласят российских и зарубежных архитекторов для создания мостов через Москву-реку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы раньше строили мосты, утилитарно подходя к их конструкции <...> По большому счету, такого рода сооружения сами по себе имеют архитектурную значимость. От его вида, от его дизайна, от его уникальности во многом формируется городская среда», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что были переосмыслены подходы к строительству таких сооружений.

«Приглашаем архитекторов и российских, и зарубежных, чтобы это были не просто мостовые сооружения, но и уникальные градостроительные объекты, которые будут позитивно влиять на всю городскую среду», - сказал Собянин.