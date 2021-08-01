РИАМО - 1 авг. В столице за минувшие сутки скончались 78 пациентов, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус, сообщает оперштаб Москвы.

Всего в городе с начала пандемии умерли 25 704 Covid-пациента.

Всего в мегаполисе выявлено 1 508 610 случаев коронавируса, выздоровели после инфекции 1 363 505 человек.

В столице число заболевших уменьшилось в 3 раза по сравнению с пиком, а часть Covid-коек сворачивают.

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Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- 78 Covid‑пациентов умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии умерли 25 704 человека.

- Еще 3475 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 487 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 804 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 658 больных. В Москве - 2 484.

- В Москве заболеваемость Covid‑19 снизилась втрое. Это позволило в 2 раза уменьшить количество коек.