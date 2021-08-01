РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 авг. Занятия по скандинавской ходьбе проходят в Котельниках в рамках программы «Активное долголетие», пенсионеры округа могут к ним присоединиться. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках программы «Активное долголетие» в Кузьминском лесопарке прошла тренировка по скандинавской ходьбе.

В скандинавской ходьбе используется определенная методика занятия и техника при помощи специально разработанных палок. Противопоказаний для занятий этим видом оздоровительной гимнастики практически не существует, а уроки скандинавской ходьбы для начинающих чрезвычайно просты, понятны и быстро усваиваются.

Пенсионеров Котельников приглашают присоединиться к тренировкам. Занятия проходят каждый вторник в 10:00. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Активного долголетия» и записаться на занятие.