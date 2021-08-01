РИАМО - 1 авг. На территории Московской области 2 августа прогнозируется дождь, местами ожидается гроза и порывистый ветер до 17 м/с, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

А непогоду жителям региона рекомендовали убрать вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилью.

Водителям посоветовали парковать машину подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует обходить на улице шаткие строения, здания с неустойчивой кровлей, деревья.

При возникновении чрезвычайных происшествий следует позвонить по телефону доверия ГУ МЧС России по региону: 8 (498) 505-41-70, а еще по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.

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