РИАМО - 1 авг. Московские врачи вылечили еще 3475 пациентов от коронавирусной инфекции, всего в городе болезнь победили 1 363 505 человек, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в мегаполисе было выявлено 2484 новых случая заражения, госпитализированы 882 Covid-пациента. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 487 человек.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 1 508 610 случаев заболевания.

Горожанам напомнили, что достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации. Сделать прививку можно в поликлиниках или выездных пунктах вакцинации в популярных общественных местах.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- 73 человека с коронавирусом скончались в Москве за сутки. В столице с начала пандемии скончались 25 626 человек с Covid-19.

- Еще 4159 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. За сутки госпитализированы 918 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 807 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 592 больных. В Москве - 3 514.

- Проценко опроверг возможность риска заразиться Covid‑19 из‑за вакцинации. Полноценно вакцинированным от Covid‑19 можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента.

- Проценко оценил вероятность нового локдауна в столице: