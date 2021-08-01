РИАМО - 1 авг. За минувшие сутки в столице выявили 2484 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 508 610 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе проводится масштабная вакцинация от Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров, офисов госуслуг «Мои документы» и в других общественных местах. Вакцинация проводится бесплатно.

Власти Москвы отметили улучшение ситуации с Covid-19. В связи с этим отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах города.

Также в столичных парках возобновились занятия проекта «Спортивные выходные», они проходят только для горожан, имеющих QR-код.

В РФ за последние сутки выявили 22 804 новых случая коронавируса, зафиксировано 789 летальных исходов, полностью выздоровел 17 271 человек.

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 6 288 677 случаев коронавируса, скончались 159 352 пациента, выздоровели 5 625 890 человек.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- 73 человека с коронавирусом скончались в Москве за сутки. В столице с начала пандемии скончались 25 626 человек с Covid-19.

- Еще 4159 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. За сутки госпитализированы 918 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 807 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 592 больных. В Москве - 3 514.

- Проценко опроверг возможность риска заразиться Covid‑19 из‑за вакцинации. Полноценно вакцинированным от Covid‑19 можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента.

- Проценко оценил вероятность нового локдауна в столице: