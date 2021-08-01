РИАМО - 1 авг. Следователь задержал охранника-контролера, который нанес несколько ножевых ранений мужчине из-за отсутствия билета на станции Воронок в городском округе Щелково. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Его подозревают в совершении преступления по ст. 30, ч.1, ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

31 июля около 17:00 в турникетном павильоне станции Воронок Ярославского направления МЖД охранник-контролер 1994 года рождения в ходе конфликта с мужчиной 1973 года рождения нанес последнему не менее 3 ударов ножом. У мужчины колото-резанные ранения в области шеи.

На сегодняшний день пострадавший находится в медучреждении.

Специалисты в рамках расследования произвели осмотр места происшествия, допросили подозреваемого и очевидцев, а также запросили характеризующий материал на сотрудника охранного предприятия. По данному делу назначили необходимые экспертизы.

Продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу и его расследование.