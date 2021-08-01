РИАМО - 1 авг. На следующей неделе в Москве и Московской области будет проходить холодный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди и небольшое похолодание, температура воздуха составит +23-25 градусов тепла, а ночью - 10-15 градусов, сообщила РИАМО главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«В первой половине недели погода будет теплой, выше климатической нормы на 3-4 градуса. В понедельник местами пройдет кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит 26-31 градус, а ночью - 16-18 градусов», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в последующие дни в регион придет холодный фронт. Температура постепенно будет понижаться и составит 23-25 градусов.

«Почти каждый день будут небольшие дожди, температура воздуха в Москве днем составит 23-24 градуса, по области - 20-25 градусов. Ночи станут прохладнее. В Москве температура воздуха составит 13-15 градусов, а в Московской области - 10-15 градусов», — добавила Татьяна Позднякова.

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