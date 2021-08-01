РИАМО - 1 авг. Около 7,2 млн жителей РФ не смогут выехать за границу из-за просроченной задолженности, речь идет о заемщиках, которые просрочили выплаты более чем на 90 дней на сумму свыше 30 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев подчеркнул, что уехать из страны не сможет каждый шестой заемщик, если кредитор получит судебное решение.

Чтобы избежать такой ситуации, на границе человеку стоит за 9-14 дней до выезда по фамилии, имени и отчеству через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств.

«Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около 10 рабочих дней, пока данные будут внесены в базу», — отметил Мехтиев.

Он уточнил, что иногда время исключения должником из базы уменьшается, но, чтобы не рисковать, не нужно доводить дело до последнего.