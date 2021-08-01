РИАМО - 1 авг. В этом году в столице планируется сдать в эксплуатацию южный участок Большой кольцевой линии метро, а также транспортную ситуацию в городе улучшит строительство ТПУ «Печатники», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я надеюсь, что в этом году южный участок БКЛ будет сдан в эксплуатацию. Сразу же улучшится транспортная ситуация в 5 районах Москвы, разгрузятся центральные радиальные части метрополитена», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он выразил надежду на то, что в ближайшие 2 года БКЛ будет полностью запущена. Кроме того, проект ТПУ «Печатники» станет почти новым вокзалом, который улучшит ситуацию с транспортом для жителей районов Печатники и Текстильщики.

«Помимо БКЛ и действующего радиального направления метрополитена, есть еще и МЦД, который запущен, но станции Печатники не было. Строится, по сути дела, новый вокзал — большой вокзал, который будет работать для жителей Печатников и Текстильщиков», - добавил Собянин.

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