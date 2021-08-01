РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. Детский праздник ко Дню Воздушно-десантных войск пройдет в парке «Дубрава» Подольска 2 августа, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Жителей округа вместе с детьми приглашают 2 августа в парк «Дубрава» микрорайона Климовск на спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню Воздушно-десантных войск. В программе будут игры для юных горожан, мастер-класс «Парашют».

Начало мероприятия в 12:00. Вход на праздник свободный.

День ВДВ отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2021 году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 91 год.